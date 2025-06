Superenalotto doppia festa a Caivano | vincite da migliaia di euro

La Campania si conferma protagonista del SuperEnalotto, regalando emozioni e vincite da migliaia di euro. Nell’ultimo concorso, tre fortunate estrazioni da 12.248,43 euro ciascuna sono state centrate a Caivano e Capua, portando speranza e allegria tra i giocatori. Un doppio festeggiamento che dimostra come la fortuna possa sorridere proprio nel cuore della nostra regione. La domanda ora è: chi sarà il prossimo vincitore?

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 12.248,43 euro l’uno: due a Caivano, in provincia di Napoli, presso Pausa Caffè in Strada San Paolo, 65; l’altro a Capua, in provincia di Caserta, nel Tabacchi Riv.11 in via Duomo, 20. 🔗 Leggi su Napolitoday.it