Supercoppa Interprovinciale | Dagomari e Savoia si sfidano ad Agliana

La sfida delle sfide è in arrivo. I migliori studenti di Prato e Pistoia sono pronti ad affrontarsi nella Supercoppa Interprovinciale, che metterà di fronte venerdì (calcio d'avvio alle 21), allo stadio "Germano Bellucci" di Agliana, gli istituti vittoriosi della Prato School Cup e della Pistoia School Cup. In campo quindi il Dagomari e il Savoia. La rappresentativa dell'istituto superiore di via di Reggiana è reduce dall'affermazione nell'atto conclusivo della manifestazione pratese andato in scena sul terreno di gioco del "Bruno Chiavacci". Il Buzzi si è arreso solo ai calci di rigore (5-3), dopo che i regolamentari si erano chiusi sull'1-1.