Superbike ufficiale l’accordo con Michelin Dal 2027 sostituirà Pirelli come fornitore unico

La Superbike accende i motori del futuro: dal 2027, Michelin sostituirà Pirelli come fornitore ufficiale di pneumatici, segnando un nuovo capitolo per il Mondiale. L’accordo quinquennale, che durerà fino al 2031, promette innovazione e prestazioni elevate, rivoluzionando il panorama delle gare su strada. Con questa partnership strategica, la competizione si prepara a sorprenderti ancora di più. Michelin non solo vestirà le Superbike, ma...

La notizia era nell’aria da settimane, ma ora è diventata ufficiale. La Michelin assumerà il ruolo di fornitore unico di pneumatici del Mondiale Superbike a partire dal 2027. Ad annunciarlo è stato l’ufficio stampa della Superbike stessa, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale. L’azienda francese ha firmato un accordo di cinque stagioni, che si estenderà sino al 2031 compreso. Michelin fornirà gli pneumatici non solo alle Superbike, ma anche a tutti i campionati satellite. Diverrà dunque il gommista della Supersport, della Sportbike (la categoria che dal 2026 soppianterà la Supersport 300, ovvero la prima classe formativa) e del Women’s Circuit Racing (il circuito iridato delle derivate di serie riservato alle donne). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, ufficiale l’accordo con Michelin. Dal 2027 sostituirà Pirelli come fornitore unico

In questa notizia si parla di: superbike - ufficiale - michelin - accordo

Superbike 2027: Michelin prende il posto di Pirelli come fornitore ufficiale A partire dal 2027, Michelin sostituirà Pirelli come fornitore ufficiale di pneumatici nel campionato mondiale Superbike (SBK). Il contratto tra Pirelli e Dorna, attualmente in vigore, scadrà Vai su Facebook

Scambio concluso e addio MotoGP: ha firmato per molti anni; Ufficiale, Michelin sarà fornitore ufficiale dei pneumatici per la Superbike dal 2027 - News - WSBK; SBK, ufficiale: Michelin nuovo fornitore di pneumatici dal 2027.

Michelin fornitore unico del Mondiale Superbike dal 2027 - Il marchio francese si prepara a subentrare a Pirelli come unico costruttore di pneumatici destinati al massimo campionato per derivate dalla serie. Secondo gazzetta.it

Superbike: Michelin fornitore esclusivo del Mondiale a partire dal 2027 - Accordo ufficiale tra Michelin e Dorna: dal 2027 la casa francese equipaggerà in esclusiva tutte le categorie del WorldSBK. Lo riporta dueruote.it