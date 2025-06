Summonte si presenta il libro dell’ex sindaco Pasquale Giuditta

Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 17.30, nella suggestiva Chiesa di San Nicola a Summonte, si terrà la presentazione del libro “Summonte – Viaggio nelle Storie. Il Borgo della Torre Angioina” di Pasquale Giuditta. Ex sindaco, parlamentare e dirigente ministeriale, Giuditta ci guida in un affascinante viaggio tra storia, tradizioni e ricordi di un borgo irpino ricco di fascino e memoria. Un appuntamento imperdibile per riscoprire le radici di Summonte e il suo patrimonio culturale.

Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Nicola a Summonte, sarà presentato il libro "Summonte – Viaggio nelle Storie. Il Borgo della Torre Angioina" di Pasquale Giuditta, edito da ABE Napoli. Già sindaco del borgo irpino, parlamentare e dirigente del Ministero delle Politiche Agricole, Giuditta ci accompagna in un viaggio personale e collettivo alla scoperta del suo paese, intrecciando storia locale, memoria, visione politica e amore per la propria terra. Saranno presenti, oltre all'autore e all'editore Arturo Bascetta: Modestino Ferraro, Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani; Lorella Severino, docente all'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Diodato Pirone, giornalista de Il Messaggero; Marianna Borea, giornalista Rai Parlamento; Gianni Colucci, responsabile della redazione di Avellino de Il Mattino.

