Summit G7 in Canada | Cina protesta per interferenze su Taiwan e mari cinesi

Il Summit G7 in Canada ha suscitato polemiche, con la Cina che denuncia interferenze ingiustificate su questioni delicate come Taiwan e i mari cinesi. Tra accuse di manipolazioni e calunnie, il governo cinese si oppone alle interpretazioni occidentali, ritenendole un'ingerenza nei propri affari sovrani. La tensione tra le potenze globali si intensifica, e il mondo guarda con attenzione a come si evolveranno i rapporti internazionali in questa fase critica.

Il summit G7 in Canada "ha nuovamente manipolato" i dossier relativi alla Cina, con "commenti ingiustificati su questioni riguardanti Taiwan, il mar Cinese meridionale e il mar Cinese orientale, e calunniando maliziosamente la Cina per le cosiddette distorsioni del mercato e la sovraccapacità industriale". Si tratta, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, di azioni che "costituiscono un' interferenza negli affari interni della Cina e violano le norme fondamentali delle relazioni internazionali ". Pechino "si oppone con fermezza a tutto ciò" e "ha presentato dure proteste formali alle parti interessate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Summit G7 in Canada: Cina protesta per interferenze su Taiwan e mari cinesi

