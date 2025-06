Summer Party al Borgo di Tragliata

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Borgo di Tragliata! Sabato 21 giugno, l’estate si inaugura con un Summer Party ricco di musica, sapori e divertimento. Dalle 18, aperitivo con DJ Set a bordo piscina, seguito da un coinvolgente live nel Giardino Massello con il Dylan Garage Trio. Non perdere l’occasione di lasciarti trasportare dall’atmosfera unica di questa festa: ti aspettiamo per dare il via alla stagione più calda dell’anno!

