sul palco tra vasco e jovanotti il momento magico del deejay pigini

Tra Jovanotti e Vasco: è un giugno spaziale quello che sta vivendo Nicola Pigini (nella foto con Jovanotti), la stella più luminosa del by night nel maceratese. Lunedì e ieri sera il poliedrico deejay recanatese ha di fatto aperto i concerti del Blasco allo stadio "Maradona" di Napoli e nemmeno una settimana fa è uscito su tutte le piattaforme digitali e streaming il suo remix della hit di Jovanotti "Occhi a cuore". Ultima e altra collaborazione tra i due in questi anni. Un momento magico per il 32enne, anzi diciamo che la magia c'è da tempo. Giusto nel precedente mese di maggio, infatti, Pigini è stato per l'ennesima volta al Giro d'Italia come dj nelle città arrivo-traguardo delle tappe e inoltre si è goduto la vittoria nella categoria miglior Deejay Guest ai Dance Music Awards (nel 2024 è stato il primo maceratese a trionfare agli Oscar del divertimento).