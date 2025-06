Sul Lungomare di Portici il village di Mare in Fest | cinema street food e spettacoli per 10 giorni

Preparati a vivere dieci giorni di magia e divertimento sul lungomare di Portici! Dal 20 al 29 giugno, il Village di Mare in Fest trasformerà il Parco a Mare in un vibrante hub di cinema, street food e spettacoli, tutto gratuitamente. Il sindaco Cuomo lo definisce "un grande evento per famiglie", mentre l'attore Francesco Di Leva anticipa la presentazione del film "Nottefonda". Non perdere questa straordinaria festa sotto il sole e le stelle!

La kermesse nel Parco a Mare di Portici dal 20 al 29 giugno: ingresso gratuito. Il sindaco Cuomo: "Un grande evento per famiglie". L'attore Francesco Di Leva: "Presenteremo il film Nottefonda".

Pizza Park al Parco a Mare di Portici - Dal 29 maggio al 2 giugno, torna Pizza Park al Parco a Mare di Portici, un evento imperdibile con i migliori pizzaioli e una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Portici Pizza Park 2025 Dal 29 maggio al 2 Giugno Presso il Parco a Mare di Portici Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 Disponibile Menú Senza Glutine Acquisita il tuo ticket online per saltare la fila: https://www.postoriservato.it/showProductList.html?idOrgan Vai su Facebook

