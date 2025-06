Sul cambio di Provincia serve un referendum

Chi auspica un futuro più vicino alle esigenze dei cittadini si unisce in questa battaglia per il cambiamento, dimostrando che a volte, il dialogo tra opposti può portare a soluzioni condivise. La questione del referendum sul cambio di provincia a Colico apre un dibattito acceso e coinvolgente, che potrebbe ridefinire il territorio e il modo in cui i cittadini si identificano con la loro comunità.

Un referendum sul cambio di provincia a Colico. Lo chiedono i consiglieri comunali di minoranza e lo sollecitano anche i "lealisti" che vogliono restare nella circoscrizione provincia di Lecco. Ma con loro si schierano pure sia il consigliere lombardo di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini, sia il collega dem Gianmario Fragomeli che sempre più spesso condividono le stesse istanze sebbene da versanti opposti dell'emiciclo del Pirellone. Chi invece non vuole la consultazione popolare sulla secessione o meno è il sindaco Monica Gilardi, che già ad aprile lo ha cassato bollandolo come improponibile, sebbene successivamente sia stata poi modificata la normativa regionale di riferimento che lo ha reso così una scelta praticabile.

