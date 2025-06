Suicidio medicalmente assistito da Firenze un nuovo quesito alla Corte Costituzionale

A Firenze, si apre un nuovo capitolo nella delicata questione del suicidio medicalmente assistito. Libera, una donna toscana di 55 anni con sclerosi multipla progressiva, si trova al centro di un dibattito cruciale: pur soddisfacendo i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, la sua richiesta rimane inevasa, aprendo un interrogativo fondamentale sulla tutela dei diritti e sulla libertà di scelta in situazioni di estrema sofferenza.

FIRENZE – Un’altra tappa nella battaglia per il suicidio medicalmente assistito. Libera (nome di fantasia, da lei scelto, a tutela della privacy) è una donna toscana di 55 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Possiede tutti i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 2422019, però non è fisicamente in grado di assumere autonomamente il farmaco letale: è completamente paralizzata dal collo in giù, ha difficoltà nel deglutire e dipende dai suoi caregiver per tutte le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it