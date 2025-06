Sui canali Rai i film dei maestri come Marco Bellocchio e Nanni Moretti e le opere prime di Micaela Ramazzotti e Beppe Fiorello

Celebra i 25 anni di Rai Cinema con un’edizione speciale tutta da scoprire: durante questa estate, Rai trasmetterà su canali in prima e seconda serata 100 titoli tra film d’autore, opere prime, documentari e cortometraggi, offrendo un viaggio tra le eccellenze italiane e internazionali. Un’occasione imperdibile per riscoprire maestri come Marco Bellocchio e Nanni Moretti, e scoprire nuovi talenti, tra emozioni e grandi storie che non smettono di affascinare.

R ai Cinema compie 25 anni. Per il traguardo raggiunto i canali Rai (in prima e in seconda serata) manderanno in onda, per tutta l’estate fino a settembre, 100 titoli, di cui 78 lungometraggi (31 prime visioni), tra film d’autore e d’intrattenimento (italiani e internazionali), documentari e cortometraggi. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › Da Monica Bellucci ad Alessandra Mastronardi, i look da ricordare del Taormina Film Festival 2025 Un viaggio nella storia del nostro paese e del nostro cinema. Da Buongiorno, notte sul caso Moro ad Habemus Papam di Nanni Moretti, da Palazzina Laf sull’Ilva di Taranto al musical The Land of Dreams, alle commedie Pranzo di Ferragosto, Bla Bla Baby con Alessandro Preziosi e Nati stanchi di Ficarra e Picone. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sui canali Rai i film dei maestri come Marco Bellocchio e Nanni Moretti e le opere prime di Micaela Ramazzotti e Beppe Fiorello

