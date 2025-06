Successo per la Conferenza Made in Italy | la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane

Un grande successo ha caratterizzato la conferenza "Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane", svoltasi nel prestigioso Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini. Organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) con il supporto di Zest Group e INSME, l'evento ha evidenziato come l'innovazione digitale possa trasformare il nostro sistema produttivo, aprendo nuove opportunità di sviluppo e sostenibilità per le imprese italiane. Un passo deciso verso il futuro del Made in Italy.

Si è svolta con grande successo, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la conferenza organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) dal titolo “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”. L'evento, realizzato con il supporto di Zest Group e INSME – International Network for SMEs, ha riunito istituzioni, imprese e stakeholder per un confronto strategico sul ruolo della digitalizzazione e della pubblicità personalizzata come strumenti chiave per il rilancio e la competitività del Made in Italy. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Successo per la Conferenza “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”

In questa notizia si parla di: imprese - made - italy - digitalizzazione

Presentata al ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo dedicato al Palio di Siena - È stato presentato a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il nuovo francobollo dedicato al Palio di Siena.

Made in Italy e digitalizzazione https://eurocomunicazione.com/2025/06/17/made-in-italy-e-digitalizzazione/… #Eurocomunicazione #madeinitaly #digitalizzazione #italia #competitività #istituzioni #imprese #Angi #innovazione #pubblicità #personalizzata #mi Vai su X

il 17 giugno al Salone degli Arazzi del MIMIT L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) è lieta di annunciare la conferenza dal titolo “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”, che si terrà mart Vai su Facebook

Made in Italy e digitalizzazione: al MIMIT per la competitività globale; Imprese, la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività; Digitalizzazione come leva per la crescita del Made in Italy: il 17 giugno al Salone degli Arazzi del MIMIT.

Successo per la Conferenza “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane” - Si è svolta con grande successo, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e ... Lo riporta msn.com

Digitalizzazione come leva per la crescita del Made in Italy: il 17 giugno al Salone degli Arazzi del MIMIT - ANGI presenta l'evento al Ministero delle Imprese: la digitalizzazione come motore strategico per la crescita e la competitività delle eccellenze italiane nel mondo ... Riporta msn.com