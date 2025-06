Successi nei golf club della Brianza | Dall’Oglio e Morelli trionfano

Nonostante il caldo afoso, i golf club della Brianza hanno regalato emozioni e grandi successi. Sabato al Golf Villa Paradiso si è disputata la gara Swing Experience, con Stefano Dall’Oglio che ha trionfato con 75 colpi. I campioni delle varie categorie si sono sfidati con grande determinazione, promettendo un’altra giornata di sport avvincente domenica al ...

Il caldo non ha condizionato l’attività nei golf club della Brianza. Sabato scorso i giocatori sono scesi in campo al Golf Villa Paradiso per la gara Swing Experience. Stefano Dall’Oglio ha vinto con 75 colpi. In prima categoria Gianluca Guidetti (38) ha superato Andrea Zorzetto. In seconda categoria Marco Romanato (39) ha staccato nettamente Claudio Testa (35). In terza successo Massimo Algieri (42), davanti a Dino Napoletano (40). Domenica al Golf Milano soci e amici sono scesi in campo nel trofeo in memoria di Pigi Vigliani. La gara è stata molto combattuta. Guglielmo Morelli ha vinto pareggiando il par del percorso di 72 colpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it