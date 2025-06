Subito via dopo un anno al Napoli | la formula della cessione

Dopo un solo anno al Napoli, Rafa Marin si prepara a lasciare il club, segnando un cambio di passo nella strategia di cessione del team azzurro. Con lo Scudetto appena conquistato, la società sembra già orientata a rinnovarsi, dando spazio alle nuove sfide e opportunità . La formula della cessione si configura come una mossa rapida e decisa, pronta a scrivere il prossimo capitolo per il campione spagnolo. Il calciomercato si riaprirà presto, e il futuro di Marin è ancora tutto da scrivere...

Il Napoli lascerà partire uno dei suoi primi acquisti dell'era Conte: dopo una stagione e la vittoria dello Scudetto sarà ceduto Venni, vidi e vinsi. Più o meno potrà dire così Rafa Marin al termine della sua avventura in azzurro. E infatti il calciatore spagnolo, impegnato con la Nazionale under 21 agli Europei, sembra essere uno dei primi ad andare via appena il calciomercato riaprirà nuovamente dopo la breve finestra di giugno. Il campione d'Italia è promesso sposo al Villareal, che lo voleva già lo scorso gennaio. L'operazione saltò perché il Napoli non riuscì a trovare nessun altro centrale e non poteva permettersi di restare senza alternative.

