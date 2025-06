Sub e tute gialle al lavoro nel Mallero

Giovani sub e tute gialle al lavoro nel Mallero: un esempio di sinergia tra Protezione Civile e Valtellina Sub per tutelare il nostro territorio. Questi volontari, dotati di tutta la sicurezza necessaria, si sono immersi nell’alveo per liberare sponde e argini da arbusti e detriti, contribuendo alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale. Un intervento che dimostra quanto l’impegno comunitario possa fare la differenza nella cura del territorio.

Protezione civile e Valtellina sub uniti per la cura del territorio e la sicurezza. Si è tenuta alcuni giorni fa una giornata dedicata ad un intervento che ha impegnato 22 volontari della Protezione civile e del club sondriese Valtellina sub. Imbragati e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza i volontari sono scesi nell’alveo del Mallero, nel tratto compreso tra i ponti Eiffel e di via Mazzini, per liberare sponde e argini da arbusti e piante. Negli ultimi mesi, infatti, la vegetazione è cresciuta rigogliosa, complice una primavera piovosa, rendendo necessario un intervento per evitare che comprometta il regolare deflusso dell’acqua, creando potenziali rischi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sub e tute gialle al lavoro nel Mallero

