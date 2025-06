Su Facebook ogni video sarà un Reel a prescindere da quanto dura

Su Facebook, ogni video si trasforma automaticamente in un Reel, indipendentemente dalla sua durata, creando un’esperienza più dinamica e coinvolgente. La novità più interessante è il ritorno della scheda Reel, che sostituirà quella Video, offrendo strumenti creativi unificati e senza limiti di tempo. Preparati a esplorare nuove possibilità di condivisione e creatività: il futuro dei contenuti visivi su Facebook è qui per rivoluzionarsi.

Inoltre, torna la scheda Reel, che sostituirà l'attuale scheda Video. Tutti i video diventeranno Reel, senza limiti di durata e con strumenti creativi unificati. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Su Facebook ogni video sarà un Reel, a prescindere da quanto dura

In questa notizia si parla di: reel - facebook - ogni - sarà

Dite addio ai video classici su Facebook perché saranno tutti classificati come Reel - Preparatevi a una rivoluzione nel modo di condividere contenuti su Facebook: i tradizionali video diventeranno tutti Reel, eliminando la distinzione tra formati e cambiando radicalmente il vostro modo di approcciarsi alla piattaforma.

Dragon Trainer vola nelle sale UCI Cinemas… e sarà un’avventura indimenticabile! Preparati a immergerti nel mondo dei draghi e dei vichinghi come mai prima d’ora, grazie ai formati speciali più spettacolari: IMAX – per vivere ogni volo su uno scher Vai su Facebook

Su Facebook ogni video sarà un Reel, a prescindere da quanto dura; Facebook sta per cancellare in massa i tuoi vecchi live; Facebook eliminerà in blocco le vecchie dirette: ecco come salvare i tuoi video prima che sia troppo tardi.