STRAW - Senza uscita è una storia di rabbia e disperazione che scatena una reazione emotiva fortissima

STRAW - Senza uscita di Tyler Perry è sul podio dei film Netflix da ormai 10 giorni e non poteva essere altrimenti, vista la potenza della sua narrazione. Questo film, infatti, propone una storia che ci obbliga a riflettere su una dura realtà e sulle difficoltà che molte donne (e uomini) incontrano nel cercare di tutelare i propri figli e di dare loro una vita dignitosa partendo da una situazione di grande povertà, costretti a vivere alla giornata con il rischio di trovarsi a gestire complicanze che possono sfociare in una situazione disperata e, di lì, in una reazione estrema. Un po' come accade nel cult di inizio anni 2000 John Q, con Denzel Washington. 🔗 Leggi su Gqitalia.it