Strappano a un turista un orologio da 250mila euro e fuggono con la tecnica della staffetta | un arresto a Milano

Un colpo audace nel cuore di Milano: banditi organizzati hanno tentato di svaligiare un turista, strappandogli un orologio Richard Mille dal valore di 250mila euro con la tecnica della staffetta. La scena si è trasformata in un inseguimento mozzafiato tra ladri, vittima e forze dell'ordine, culminato con l’arresto di un giovane francese. La dinamica di questa rapina dimostra quanto sia complesso e pericoloso contrastare queste operazioni criminali.

Un francese di 27 anni è stato arrestato martedì pomeriggio nel centro di Milano dopo aver tentato di rubare un preziosissimo Richard Mille del valore di 250mila euro. L’operazione criminale, orchestrata da una banda organizzata, si è trasformata in un rocambolesco inseguimento che ha coinvolto vittima, ladri e forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto intorno alle 14, quando il gruppo di malviventi ha messo in atto un furto con strappo ai danni di un turista australiano di 52 anni. Quello che doveva essere un colpo veloce si è però trasformato in una vera e propria staffetta criminale per le vie del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strappano a un turista un orologio da 250mila euro e fuggono con “la tecnica della staffetta”: un arresto a Milano

In questa notizia si parla di: turista - 250mila - euro - milano

Sono tempi duri a Milano per chi è in cerca di una casa da acquistare. Nella città regina del mercato delle case di lusso, con il più alto valore degli immobili di lusso in Italia di quasi 8 miliardi, con 200mila euro a disposizione non si possono fare grandi cose. A Vai su Facebook

Rubano un orologio da 250mila euro in centro a Milano: la vittima è un turista australiano; Turista australiano aggredito in via Senato: in 4 gli strappano un orologio da 250 mila euro. Preso uno dei ladri; Rapina in strada a Milano: gli strappano dal polso il Richard Mille da 250mila euro (con la tecnica dei rimbalzi).

Rubano un orologio da 250mila euro in centro a Milano: la vittima è un turista australiano - Il giovano è stato, però, bloccato dopo un rocambolesco inseguimento da parte degli agenti della ... Riporta fanpage.it

Turista australiano aggredito in via Senato: in 4 gli strappano un orologio da 250 mila euro. Preso uno dei ladri - In fuga gli altri tre complici con cui ha cercato di rubare il prezioso Richard Mille ... Secondo milano.corriere.it