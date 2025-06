Strade Maestre | la scuola che cammina arriva alla maturità Un anno scolastico lungo 1300 chilometri

Dopo un anno di avventure e scoperte, il progetto Strade Maestre si conclude a Trieste, portando con sé storie di resilienza, scoperta e crescita. Ottanta studenti e guide hanno percorso oltre 1300 chilometri attraverso dodici regioni italiane, dimostrando che l’istruzione può essere anche un viaggio emozionante e condiviso. Questa esperienza unica ha dimostrato che la scuola che cammina non solo educa, ma ispira.

Si è concluso a Trieste il primo anno di Strade Maestre, il progetto di scuola itinerante che ha visto otto studenti delle superiori e le loro guide-insegnanti percorrere a piedi oltre 1300 chilometri in 99 tappe, attraversando dodici regioni italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Abbinare formazione scolastica e conoscenza del paesaggio nazionale. Si conclude dopo 8 mesi il progetto “Strade maestre-un anno di scuola in cammino”. L’esperienza diventerà una serie tv Rai - Dopo otto mesi di cammino, il progetto Strade Maestre, un anno di scuola in cammino, si conclude con un traguardo straordinario: l’arrivo a Trieste e la trasformazione della loro esperienza in una serie tv Rai.

