Stradarte 2025 | a Galliano poesia musica pittura teatro e giocoleria faranno vivere e scoprire tutto il centro storico

Preparati a vivere un’esperienza unica a Stradarte 2025 a Galliano: due giorni di magia, arte e musica nel cuore del centro storico. Quasi cento spettacoli tra poesia, teatro, pittura, musica e giocoleria trasformeranno le vie in un palcoscenico vibrante e coinvolgente. Artisti di strada, performer, band, poeti e artigiani si alterneranno in un’atmosfera di festa e scoperta. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un mondo di creatività e meraviglia!

Quasi cento spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese per due serate.

In questa notizia si parla di: stradarte - galliano - poesia - musica

