Strada trappola per l' agricoltore Federico Agostini di Sant' Angelo in Vado La minaccia con i chiodi a 4 punte | Aspetto le indagini

Un episodio inquietante scuote le campagne di Sant’Angelo in Vado: Federico Agostini, agricoltore locale, ha ritrovato 35 chiodi a quattro punte posizionati come una vera e propria trappola. Un atto intimidatorio che mette in allarme tutta la comunità, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce su questa minaccia. La speranza è che presto si faccia chiarezza e si tuteli il lavoro onesto di chi coltiva la terra.

