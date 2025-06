Strada Facendo partiti i lavori sulla Terreti-Condera | sopralluogo del sindaco

strada facendo, il sindaco ha effettuato un sopralluogo per monitorare i progressi. Sono stati avviati i lavori di rifacimento del manto stradale tra Terreti e Condera, un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina. Questo progetto, parte del più ampio programma "Strada Facendo", mira a riqualificare le arterie strategiche della città, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più fluidi e sostenibili per tutti i cittadini.

