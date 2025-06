Storie cinema ed eventi | è la Notte bianca del lettore

Un programma intenso e coinvolgente che trasformerà Varese in un crocevia di emozioni e scoperte, dove letteratura, cinema, scienza e performance si intrecciano in un’atmosfera magica. Sabato 28 giugno, la Notte bianca del lettore promette un’esperienza indimenticabile per appassionati di ogni età, con il vampiro come protagonista assoluto. Preparatevi a vivere una notte di cultura, spettacolo e meraviglia che lascerà il segno.

Letteratura, cinema, scienza e performance: sabato 28 giugno, dal pomeriggio fino alla notte, la biblioteca civica e i Giardini Estensi di Varese ospitano la Notte bianca del lettore, evento che unisce cultura, spettacolo e divulgazione. Filo conduttore della quarta edizione della kermesse è il vampiro, creatura protagonista dell’immaginario collettivo, dai racconti di Dracula al vampirismo in natura, dal cinema al teatro. "Un programma intenso - sottolinea l’assessore alla cultura Enzo Laforgia - che esplora l’immenso immaginario e le tante suggestioni che la figura del vampiro ha ispirato nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Storie, cinema ed eventi: è la Notte bianca del lettore

Il 28 giugno torna a #varese La Notte Bianca del Lettore dedicata al Dracula di Bram Stoker e altri vampiri e vampire. Letture, scienza, fumetti, laboratori, misteri e cinema, eventi per tutti, dai vampiri ai cacciatori. dai lettori ai nottambuli.

