Storico primo titolo al femminile per la Sba | l' under 13 vince la Coppa Toscana

Coppa Toscana, segnando un capitolo indimenticabile nella storia della Scuola Basket Arezzo. Questo trionfo non solo celebra il talento e l'impegno delle giovani atlete, ma anche il percorso di crescita e passione che rende il settore giovanile della nostra città così vibrante. Un risultato che infine si trasforma in un sogno concreto, portando orgoglio e ispirazione a tutta la comunità sportiva. La vittoria delle ragazze dell’Under 13 sarà ricordata come un punto di svolta e un esempio di eccellenza.

La Scuola Basket Arezzo ha chiuso la stagione con un successo storico per il suo settore giovanile. La società aretina ha messo in bacheca il suo primo titolo in assoluto a livello femminile con le ragazze dell’under 13 che, al termine di un'annata di costante crescita, hanno conquistato la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Storico primo titolo al femminile per la Sba: l'under 13 vince la Coppa Toscana

