Storia e memoria della destra italiana | il convegno della Fondazione An in ricordo di Giuseppe Parlato

Per onorare la memoria di un intellettuale di spicco e approfondire il passato e le radici della destra italiana, la fondazione AN ha organizzato un convegno dedicato a Giuseppe Parlato. Questa occasione rappresenta un momento di riflessione e confronto fondamentale per capire come la storia e la memoria plasmino ancora oggi l’identità politica del nostro Paese. Un evento imperdibile per chi desidera conoscere e valorizzare il patrimonio culturale della destra italiana.

Giuseppe Parlato è stato uno dei più grandi studiosi italiani del fascismo, della destra e in generale dei movimenti politici del Novecento. Scomparso il 2 giugno all’eta di 73 anni, era presidente della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice: la sua dipartita ha lasciato amareggiati gli esponenti della destra italiana. Per questo motivo, la fondazione Alleanza Nazionale e il Secolo d’Italia hanno scelto di organizzare un evento intitolato “Storia e memoria della destra italiana: l’eredità di Giuseppe Parlato”, come tributo all’ex direttore dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Storia e memoria della destra italiana”: il convegno della Fondazione An in ricordo di Giuseppe Parlato

