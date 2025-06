Stop cellulari alle superiori come l’invito della Chiesa a far l’amore solo dopo il matrimonio Vietare o educare?

La recente proposta del Ministro di vietare l'uso degli smartphone nelle scuole superiori ha acceso un acceso dibattito, tra sostenitori che vedono una maggiore concentrazione e detrattori che evidenziano il valore didattico e la libertà dei ragazzi. Come la Chiesa invita a riflettere su valori e scelte personali, anche questa norma solleva domande sulla giusta via tra divieto e responsabilizzazione. È tempo di capire se la soluzione sia vietare o educare...

Il divieto del Ministro sull'utilizzo degli smartphone anche alle superiori, ed anche per scopi didattici, non poteva non sollevare un vespaio. Ieri abbiamo accolto tra le nostre pagine il punto di vista di Tommaso Tedesco di ScuolaZoo che ha sollevato qualche dubbio sulla norma facendo valere il punto di vista dei "ragazzi".

