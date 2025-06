Stop alle divisioni | Vermentino e Cannonau di Sardegna uniscono le forze Si inizia con una sede unica a Oristano

In un gesto di collaborazione senza precedenti, Vermentino e Cannonau di Sardegna uniscono le forze per valorizzare al massimo i loro tesori enologici. Con una sede unica a Oristano, puntano a strutturare un tavolo di filiera promosso dalla Regione, senza ipotizzare fusioni immediate. Questa alleanza strategica mira a potenziare la presenza sui mercati internazionali e alle grandi fiere, aprendo nuove strade per il riconoscimento globale dei vini sardi.

Per ora non si parla di fusione, ma si chiede alla Regione di costituire il tavolo di filiera. Tra i possibili obiettivi, la promozione condivisa all'estero e alle grandi fiere.

