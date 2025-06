Stop al roaming UE nel Regno Unito e in Gibilterra per WINDTRE e Very Mobile

Se sei cliente WINDTRE o Very Mobile e sogni di viaggiare verso il Regno Unito o Gibilterra, attenzione: con l’uscita del roaming UE, le tariffe cambiano. Ora, per chiamate e dati in queste destinazioni, sono applicabili nuove tariffe che potrebbero incidere sul tuo budget. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi al meglio per evitare sorprese alla fine del viaggio.

Al via le nuove tariffe WINDTRE e Very Mobile per roaming e chiamate verso UK e Gibilterra, dopo lo stop del roaming dell'Unione Europea. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Stop al roaming UE nel Regno Unito e in Gibilterra per WINDTRE e Very Mobile

In questa notizia si parla di: roaming - stop - gibilterra - windtre

Viaggi in UK e hai una tariffa Very Mobile? Occhio ai nuovi costi Roaming in arrivo! Dal 16/06 non potrai più usare i tuoi Giga come in Italia e, se chiami in Gran Bretagna o Gibilterra, pagherai 8 volte più di ora. Scopri tutti i dettagli ? Vai su Facebook

Stop al roaming UE nel Regno Unito e in Gibilterra per WINDTRE e Very Mobile; Very Mobile: addio al Roaming Like At Home in Regno Unito e Gibilterra dal 16 Giugno 2025; WindTre Mobile: fine del Roaming gratis in UK dal 16 Giugno.

Stop al roaming UE nel Regno Unito e in Gibilterra per WINDTRE e Very Mobile - Al via le nuove tariffe WINDTRE e Very Mobile per roaming e chiamate verso UK e Gibilterra, dopo lo stop del roaming dell'Unione Europea. Lo riporta tuttoandroid.net

Due operatori abbandonano il roaming gratis in UK - Per accompagnare la transizione, WINDTRE ha lanciato Travel Pass UK, una promo attivabile gratuitamente tra il 16 e il 18 giugno, che offre: Valida per una settimana dall'attivazione, aiuta a ... Da smartworld.it