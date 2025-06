Stop ai cellulari per gli under 16 Bonolis dice sì | È drammatico quello che sta accadendo Così i giovani crescono incapaci di affrontare la fatica anche quella di studiare

In un mondo sempre più digitalizzato, la proposta di limitare l'uso degli smartphone tra gli under 16 sta suscitando forti reazioni. Bonolis, tra preoccupato e deciso, denuncia le conseguenze di questa dipendenza: "È drammatico quello che sta accadendo. Così i giovani crescono incapaci di affrontare la fatica, anche quella..." e si apre una riflessione fondamentale sul ruolo della tecnologia nell'educazione e nello sviluppo dei nostri ragazzi.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lo scorso lunedì, ha firmato una circolare che estende il divieto di utilizzo degli smartphone anche alle scuole superiori, completando così una strategia che aveva già interessato il primo ciclo di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stop a smartphone, controllo dell’età per accedere ai social. Dirigente viene licenziato perché contrario al divieto dei cellulari e in Francia c’è la pausa digitale - A Bruxelles, i ministri dell'Istruzione e della Gioventù dell'UE si sono riuniti per discutere la protezione dei giovani nel mondo digitale.

Paolo Bonolis: "Lo smartphone si può avere dai 16 anni, punto. I giovani crescono incapaci di affrontare la fatica di studiare"