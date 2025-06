Stipendi NoiPA giugno 2025 | novità su emissioni arretrati conguagli e rinunce In aggiornamento

Le novità sugli stipendi NoiPA di giugno 2025 sono alle porte, con importanti aggiornamenti su emissioni, arretrati, conguagli e rinunce. Oggi, 18 giugno, il portale offre una emissione speciale e la possibilità di rinunciare al bonus fiscale. È fondamentale che i dipendenti pubblici monitorino attentamente il loro stato contrattuale e consultino regolarmente il portale per non perdere nessuna novità. Restate aggiornati, perché le prossime notizie promettono ulteriori chiarimenti e opportunità.

