Stile Tv – Napoli e Roma al centro del progetto calcistico rispetto all’asse Milano-Torino Su De Bruyne

Nel cuore del calcio italiano, Napoli e Roma si affermano come protagoniste indiscusse del progetto calcistico nazionale, superando le criticità di Milano e Torino. Tra sogni di grande livello e dichiarazioni di passione, il mercato si infiamma: De Bruyne, un nome che fa sognare gli appassionati. Pasquale Gallo sottolinea come questi club siano pronti a scrivere nuove pagine di storia, lasciando intendere che il futuro è tutto da scoprire.

Bogliacino: "De Bruyne? La carriera parla per lui! Voglio vederlo in campo, è sempre bello vedere certi calciatori indossare la maglia del Napoli!". A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla Giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Gallo, agente sportivo "Bisogna essere oggettivi, Napoli e Roma sono al centro del progetto calcistico rispetto all'asse Milano-Torino che sono in sofferenza con tifoserie insofferenti. Soprattutto sponda Juventus che è abituata molto bene, ma ci sono momenti di costruzione. Non ho accettato ciò che è stato fatto a Giuntoli. Non ho accettato ciò che è stato fatto a Giuntoli perché dei 3 punti, 2, i più difficili, li avevano già centrati.

ReMade in Italy, a Napoli va in mostra il patrimonio di stile e cultura del Bel Paese: un ricchissimo passato capace di rivivere in chiave contemporanea - A Napoli, il patrimonio di stile e cultura del Bel Paese rivive in modo straordinario con la mostra "ReMade in Italy" al Complesso Monumentale Donnaregina, aperta fino al 22 giugno.

L'arrivo di #DeBruyne in centro città a Roma a casa #DeLaurentiis Tutto pronto per le firme sui contratti! #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte Vai su Facebook

Apre in centro storico il primo listening bar di Napoli: cocktail, musica e ricette internazionali; Roma - Napoli 1-1: Angelino acciuffa il pari in pieno recupero; Serie A, Napoli per Maradona: Maglia speciale per Diego in stile Argentina contro la Roma.

Napoli, centro sportivo: a Castel Volturno per un altro anno, la situazione - All’Uefa il Napoli ha comunicato che il centro sportivo della prossima stagione sarà ancora Castel Volturno. Riporta ilmattino.it