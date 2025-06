Sterpaglie in fiamme ovunque | tredici interventi dei vigili del fuoco nella mattinata

Una mattinata intensa nel Salento: tredici interventi dei vigili del fuoco per sterpaglie in fiamme, un campanello d'allarme che evidenzia il rischio crescente di incendi boschivi. La diffusione di questi episodi solleva preoccupazioni tra amministratori e forze dell’ordine, richiedendo azioni tempestive e strategie efficaci per proteggere l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità invitano alla massima attenzione.

LECCE – Tredici interventi tra le 8 di questa mattina e mezzogiorno. Tante le operazioni dei vigili del fuoco nel Salento, da nord a sud, per incendi che hanno colpito, fortunatamente, soltanto sterpaglie. Cresce la preoccupazione degli amministratori e della sala operativa dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Sterpaglie in fiamme ovunque: tredici interventi dei vigili del fuoco nella mattinata

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - sterpaglie - tredici

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attivitĂ per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Incendio sterpaglie a Cavriana: intervento dei Vigili del Fuoco Un grave incendio di sterpaglie si è sviluppato ieri pomeriggio nei pressi di Cavriana, minacciando le abitazioni circostanti e propagandosi rapidamente a causa del vento e della vegetazione secc Vai su Facebook

Sterpaglie in fiamme ovunque: tredici interventi dei vigili del fuoco nella mattinata; A fuoco due ettari di campi e bosco. La scintilla da un’auto parcheggiata; Domenica di fuoco a Roma: evacuate case e un ristorante. Distrutte oltre 50 auto, sei intossicati.

Incendio di sterpaglie in corso Rigola a Vercelli: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco scongiura danni maggiori - Nella tarda serata di ieri, lunedì 16 giugno, intorno alle 22, un incendio ha interessato un’area di sterpaglie situata in fondo a corso Rigola, a Vercelli, nei pressi della linea ferroviaria. Segnala valsesianotizie.it

Sterpaglie in fiamme in fondo a corso Rigola a Vercelli - Dopo le 22 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è stata chiaramata a intervenire per circoscrivere il ... valsesianotizie.it scrive