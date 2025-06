Stelle cadenti

Le stelle cadenti illuminano il cielo, ma anche le ombre più profonde della vita familiare. In "Stelle cadenti" di Laura Marzi, il potere svanisce lasciando dietro di sé un vuoto che solo i figli, i silenzi e un cognome pesante come un macigno possono tentare di colmare. Una narrazione avvolgente che esplora le tracce invisibili dell'autorità e il loro impatto sulle generazioni future.

Ogni anno nostro padre accompagnava a turno me e mio fratello ad acquistare delle nuove scarpe da ginnastica. Quando lo arrestarono stava tornando a casa con Edoardo: lo aveva portato a comprare le Nike”. Se ci sono romanzi che parlano di potere, di Laura Marzi racconta di quello che succede quando il potere svanisce e a raccogliere i cocci restano solo i figli, i silenzi, e un cognome, pesante come un macigno, da portare come fosse una camicia sbagliata. Torino, 1993. Arturo Montella, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, è appena stato travolto dal terremoto Mani Pulite: accusato di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Stelle cadenti

In questa notizia si parla di: stelle - cadenti - potere - travolto

Questa sera il cigno “piange” stelle cadenti: brillano nel cielo di maggio le upsilon-Cygnidi - Questa sera, il cigno piange stelle cadenti mentre le upsilon-Cygnidi brillano nel cielo di maggio. Nella notte tra il 15 e il 16, questa corrente meteorica raggiunge il picco, incendiando il firmamento con scie luminose.

Stelle cadenti.

Stelle cadenti - In “Twist” lo scrittore irlandese Colum McCann si immerge nei fondali marini dove sono posati oltre un milione di chilometri di cavi in fibra ottica, dove scorre il 99 per cento dei dati e delle ... Segnala ilfoglio.it

Toti & Sangiuliano. Stelle cadenti del potere - Uno Vergine, l’altro Gemelli, stessa traiettoria: no, non è colpa delle stelle. Da quotidiano.net