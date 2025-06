Stellar Blade è in arrivo anche su Nintendo Switch 2? Shift Up pare già lavoro sul porting

Stellar Blade sta per espandere i suoi orizzonti, con un’inedita versione in arrivo su Nintendo Switch 2. Secondo fonti coreane, Shift Up sta lavorando al porting del gioco, dando così nuova vita a questa avventura epica con Eve. Dopo il trionfo su PlayStation 5 e PC, il titolo si prepara ad affascinare anche i fan Nintendo, consolidando la sua posizione come uno dei action più desiderati del momento.

Stellar Blade potrebbe presto conquistare anche i fan Nintendo: secondo diverse fonti coreane, Shift Up ha avviato i lavori per una versione del gioco destinata a Nintendo Switch 2, segnando così l'inizio di una nuova fase per l'action con protagonista la coraggiosa Eve. Dopo il debutto su PlayStation 5 e il recente successo su PC, con oltre 3 milioni di copie vendute, il titolo sembra di conseguenza destinato a diventare una proprietà intellettuale di riferimento per lo studio sudcoreano, che ha da poco ricevuto il kit di sviluppo ufficiale della nuova console ibrida di Nintendo. Stando al nuovo report, lo sviluppo di questo porting è in fase assolutamente preliminare, e i tecnici stanno prendendo confidenza con gli strumenti e le caratteristiche hardware di Nintendo Switch 2, notoriamente meno potente di PC e PS5 ma dotata di grande flessibilità e di un bacino d'utenza enorme.

