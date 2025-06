Stay hungry stay foolish | la lectio del segretario generale del Senato Toniato ai laureati della Sapienza

"Stay hungry, stay foolish" è il mantra che ha guidato Federico Silvio Toniato fin dai suoi primi passi. Dalla laurea alla vetta del Senato, la sua storia è un esempio di determinazione e visione chiara. Ieri, in occasione della lectio ai laureati della Sapienza, ha condiviso le sue preziose intuizioni, ispirando i giovani a inseguire con passione i propri sogni, perché il futuro appartiene a chi osa e non si ferma mai.

Già nel 1998, a 23 anni, aveva le idee molto chiare. E un obiettivo preciso, come ha confessato davanti a 400 ”laureati eccellenti” dell’università La Sapienza di Roma: diventare il segretario generale del Senato. Federico Silvio Toniato ce l’ha fatta, come ha dimostrato la storia. A soli 49 anni, nel 2024, si è saldamente insediato sulla massima poltrona dell’amministrazione di Palazzo Madama. E ieri, invitato dalla Fondazione Roma Sapienza a tenere una lectio brevis alla tradizionale Giornata del Laureato, l’ex studente sgobbone arrivato dalla provincia di Padova ha in qualche modo svelato il segreto della sua scalata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it