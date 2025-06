Stavo usando il telefono per filmare i voli in transito e ho ripreso lo schianto dell’aereo Air India | 17enne traumatizzato in preda al panico

Stavo usando il telefono per filmare i voli in transito quando, inconsapevole, ho catturato uno degli eventi più terribili: lo schianto di un aereo Air India. Aryan Asari, un diciassettenne traumatizzato, ha ripreso questa drammatica tragedia mentre era intento a documentare la sua passione. La scena, ormai virale, ha lasciato il giovane sconvolto, mostrando come anche le passioni possano trasformarsi in momenti di pura paura e sconforto. Aryan, racconta alla BBC, che si era accorto da...

La passione per gli aerei, l’involontaria ripresa video di una tragedia, poi la paura e lo sconforto. Lo scorso 12 giugno, un diciasettenne indiano, Aryan Asari, ha inconsciamente filmato col cellulare quello che poi sarebbe stato lo schianto del Boeing 787-8 Dreamliner. Il ragazzo, in vista dal padre ad Ahmedabad, era solito riprendere i voli in transito e così è successo anche lo scorso giovedì. Aryan, racconta alla BBC, che si era accorto da subito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto: “ L’aereo oscillava, sembrava instabile. L’ho visto. Andava giù e giù. Poi ha vacillato e si è schiantato proprio davanti ai miei occhi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stavo usando il telefono per filmare i voli in transito e ho ripreso lo schianto dell’aereo Air India”: 17enne “traumatizzato, in preda al panico”

In questa notizia si parla di: schianto - stavo - usando - telefono

#Meolo #Roncade - Schianto tra un furgone e un camion in A4, c'è una vittima Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Bivio A4/A57 e Meolo Roncade in direzione Trieste. Nel sinistro, accaduto poco dopo le 13.30 di oggi, mer Vai su Facebook

“Stavo usando il telefono per filmare i voli in transito e ho ripreso lo schianto dell’aereo Air…; Lecco, incidente sulla Statale 36: ''Stavo guardando il cellulare''. Il video dello schianto; Anthony, vent'anni dopo lo schianto: «Cerco la dottoressa che mi ha salvato».

''Alex stava usando il telefono''. Ma gli inquirenti smentiscono - Il racconto del testimone L'uomo secondo quanto riportato da Il Messaggero avrebbe raccontato che Zanardi stava effettuando ... Da ilgiornale.it

Schianto mortale: telefono sequestrato alla vigilessa indagata - Perché gli inquirenti sono alla ricerca della causa della perdita di controllo della conducente che alla guida della sua Musa, stava rientrando ... Scrive quotidianodipuglia.it