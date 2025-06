Stati Uniti il ‘segnale’ | l’aereo ‘dell’apocalisse’ di Trump si muove

Nel cuore delle tensioni globali, un volo segreto negli Stati Uniti ha attirato l'attenzione: l'E-4 'Nightwatch', soprannominato l'aereo dell'apocalisse, si muove silenziosamente tra Louisiana e Maryland. Un segnale chiaro in un mondo in bilico, dove ogni movimento diventa un messaggio potente. La geopolitica internazionale si fa sempre più complessa e inquietante, lasciando il mondo a chiedersi: cosa ci aspetta nel prossimo capitolo?

(Adnkronos) – L'aereo 'dell'apocalisse' si muove. Mentre si inasprisce la guerra tra Iran e Israele, negli Stati Uniti il Boeing E-4 'Nightwatch' è stato sorpreso nella notte di martedì 17 giugno in un volo segreto partito dalla Louisiana e terminato in Maryland. Il velivolo si è guadagnato il suo soprannome in quanto funge da rifugio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

