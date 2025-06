Stasira só mía sa fä a Pontenure lo spettacolo teatrale di Tribulòn e Radici Macedoni

Preparati a vivere un'esperienza unica con "Stasira só mía sa fä", uno spettacolo teatrale che celebra le radici macedoni e la cultura locale. Organizzato dalle amate associazioni Tribulòn e Radici Macedoni, l’evento si svolgerà sabato 28 giugno in piazza Re Amato a Pontenure, a partire dalle ore 19. Tra musica, teatro e delizie gastronomiche, questa serata promette di unire comunità e tradizioni in un abbraccio vibrante e coinvolgente. Ti aspettiamo per condividere insieme un momento indimenticabile!

