Stasera ’Mercoledì in corso’ Auto d’epoca musica e saggi

Preparati a vivere una serata all’insegna di passione, storia e divertimento con “Mercoledì in Corso”! Dalle auto d’epoca alle esibizioni di ballo, il cuore di Forlì si anima con eventi coinvolgenti e colori vivaci, coinvolgendo tutta la comunità e valorizzando il patrimonio locale. Vieni a scoprire cosa abbiamo in serbo per te questa sera: ti aspettiamo in piazza Saffi!

Nuovo appuntamento con i ‘ Mercoledì in corso ’, che questa volta vede il coinvolgimento delle attività di corso Garibaldi (e vie limitrofe). In piazza Saffi, a partire dalle 19, esposizione di auto d’epoca e sportive per la rassegna ‘Il motore nel cuore di Forlì’, a cura della Polizia Locale, Unità Sport e delle maggiori associazioni sportive automobilistiche del territorio. Sempre in piazza, alle 20, ‘Un giro nel mondo del ballo ’: esibizioni e saggi di ballo a cura della Scuola di ballo Baila. In via delle Torri, dalle 20, concerto della Giovane Orchestra dell’Istituto Musicale Angelo Masini formata da allievi e docenti, esibizioni e introduzione ai primi passi dei principali balli latini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stasera ’Mercoledì in corso’. Auto d’epoca, musica e saggi

In questa notizia si parla di: corso - mercoledì - auto - epoca

Conto alla rovescia ai 'Mercoledì in corso': gli eventi in programma e come cambia la viabilità - Il conto alla rovescia per i "Mercoledì in Corso" è iniziato, con il primo appuntamento fissato per il 21 maggio.

In diretta da Sant’Elena! È in corso la 3ª edizione delle “Regularity Ronde”, un evento condiviso con il Comune di Granze che sta facendo battere forte il cuore degli appassionati di motori. Oltre 50 auto d’epoca sono in gara oggi, tra professionisti del settore Vai su Facebook

Stasera ’Mercoledì in corso’. Auto d’epoca, musica e saggi; Aperture serali, laboratori e dj set, tornano i 'Mercoledì in Corso' in centro storico; Le 400 auto storiche della 1000 Miglia a Corso Francia.