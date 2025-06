Stadi semi-vuoti e biglietti svenduti | sugli spalti il Mondiale per Club negli Usa per ora è un flop clamoroso

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti si sta rivelando un vero flop: stadi semi vuoti, biglietti svenduti e partite poco entusiasmanti. Un evento che avrebbe dovuto unire le nazioni e celebrare il calcio globale, ma che al momento fatica a conquistare pubblico e spettatori. A rendere ancora meno suggestivi gli incontri ci pensa il calo di entusiasmo e l’assenza di emozioni forti, lasciando molti a chiedersi se questa manifestazione potrà risollevare le sorti del calcio internazionale.

Un evento globale capace di portare il calcio a livello di club su scala planetaria, in un'unica competizione. Ma, al momento, il Mondiale per Club organizzato dalla Fifa negli Stati Uniti non è niente di tutto ciò. Sul campo le partite si alternano tra 0-0 e 10-0 ugualmente noiosi, con qualche sprazzo di divertimento che hanno saputo regalare ad esempio Boca Juniors e Benfica. Ma a rendere ancora meno suggestivi gli incontri ci pensa il pubblico americano. In questi termini, il flop più eclatante è rappresentato dalla sfida tra il Chelsea e il Los Angeles FC ad Atlanta. Allo stadio Mercedes-Benz, la partita è iniziata alle 15, ora locale, di un lunedì feriale.

