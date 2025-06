Stadi quando i sold out sono bluff | è il grande circo dei concerti!

Stadi quando i sold out sono solo un bluff: il grande circo dei concerti. Negli ultimi giorni, un post ironico e tagliente ha smascherato il falso trionfo di eventi e artisti, rivelando le vere dinamiche dietro a stadi spesso mezzi vuoti spacciati per successi clamorosi. Le reazioni veementi hanno confermato una verità scomoda: non si tratta solo di Beyoncé, ma di un sistema che merita di essere smascherato. E oggi, mentre scrivo, tra le mani mi arriva un testo...

Negli ultimi giorni ho scritto un post. Ironico, cattivo, vero. Parlava di Beyoncé, di biglietti regalati, di stadi mezzi vuoti spacciati per trionfi. Un post come tanti, a prima vista. Ma le reazioni — veementi, isteriche, colpevolmente rivelatrici — mi hanno confermato che il bersaglio era centrato. Perché non parlavo solo di Beyoncé. Parlavo di un intero sistema. E oggi, mentre scrivo questo articolo, mi arriva tra le mani un testo firmato da Federico Zampaglione. Non è un post, è una sceneggiatura. Tragica. Grottesca. Reale. Il racconto di come funziona davvero il grande circo dei concerti, delle carriere pompate, dei finti sold out, delle illusioni a pagamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stadi, quando i sold out sono bluff: è il grande circo dei concerti!

