Sta facendo il pazzo | Gigi Marzullo furioso con la Rai e pensa all’addio per tornare a Che Tempo Che Fa

Gigi Marzullo, volto storico della Rai, si sta scatenando in un vero e proprio show di nervi e passione. Arrabbiato per le recenti decisioni che minacciano il suo spazio televisivo, il conduttore sembra pronto a lanciare un addio alla rete pubblica, alimentando rumors di un possibile ritorno a "Che Tempo Che Fa". La sua sfida con i vertici Rai promette di scuotere il mondo dello spettacolo. Vi terremo aggiornati sui sviluppi di questa intricata vicenda.

Gigi Marzullo alza la voce. Lo storico conduttore della Rai sarebbe arrivato ai ferri corti con i suoi superiori per alcune scelte che vedrebbero ridimensionato il suo lavoro. Il prossimo 27 giugno, il Servizio Pubblico dovrebbe rendere noti i palinsesti per il prossimo anno e, stando alle prime notizie trapelate, dovrebbero esserci importanti tagli per i programmi di seconda e terza serata. Per questo motivo, il conduttore e volto della Rai da oltre 40 anni, sarebbe un furia vista la possibilità di veder diminuito il proprio spazio. Gigi Marzullo è legato fino al 2026 al Servizio Pubblico. Il conduttore starebbe anche valutando l’ idea di rescindere il contratto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it