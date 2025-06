Springsteen | Liberami dal nulla | Trailer dal biopic con Jeremy Allen White

Sei pronto a scoprire il lato più intimo e tormentato di Bruce Springsteen? 20th Century Studios ha svelato le prime immagini di "Springsteen: Liberami dal nulla", il biopic diretto da Scott Cooper con Jeremy Allen White. Basato sul libro di Warren Zanes, il film esplora la creazione di "Nebraska", un capolavoro che ha segnato una svolta nella sua vita e nella musica. Un viaggio emozionante tra sogni, sfide e musica indimenticabile.

20th Century Studios ha svelato le prime immagini di Springsteen: Liberami dal nulla, il biopic sulla stella della musica Bruce Springsteen. Il film verte sulla realizzazione di “Nebraska”, un album acustico puro e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella sua vita e che è considerato una delle sue opere più durature. Come base per la sceneggiatura diretta da Scott Cooper spicca il libro di Warren Zanes intitolato “ Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska ”, da molti considerato un cult della letteratura di genere. Springsteen: Liberami dal nulla è ambientato nel 1982, anno in cui il cantante era un giovane musicista emergente sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Springsteen: Liberami dal nulla | Trailer dal biopic con Jeremy Allen White

Se sei un appassionato di musica e di storie di successo, non puoi perderti il nuovo biopic "Springsteen: Liberami dal Nulla".

