Spring Beer Festival a Tivoli

Preparati a vivere un'esperienza unica al Spring Beer Festival di Tivoli dal 19 al 22 giugno! L'edizione “Tibur” non sarà solo un'occasione per degustare le migliori birre artigianali, ma anche un viaggio tra le ricchezze enogastronomiche del Lazio. Gli organizzatori di The Wanderer Pub hanno pensato in grande, offrendo un evento che celebra il territorio e la sua cultura. Non perderti questa festa di sapori, musica e convivialità: un vero must dell’estate tivolese!

