Sport show e divertimento | al Centro sportivo Mazzoni torna il PiaceTouch

Preparati a vivere un’estate all’insegna del divertimento e dell’energia! Sabato 21 giugno, il centro sportivo Mazzoni di Piacenza si trasforma nel cuore pulsante dello sport con il ritorno di PiaceTouch, l’evento che unisce sport, inclusione e tanto entusiasmo. Nato nel 2021, questo torneo di rugby touch promette momenti di sorriso e amicizia, dimostrando che lo sport può davvero unire tutti. Non perdere l’occasione di partecipare!

«Sabato 21 giugno, torna a Piacenza l’evento sportivo più atteso dell’estate: PiaceTouch, il torneo di rugby touch che unisce sport, inclusione e tanto divertimento», spiegano gli organizzatori. Nato nel 2021 da un’idea semplice ma potente: giocare a rugby insieme, senza distinzioni di squadra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Sport, show e divertimento: al Centro sportivo Mazzoni torna il PiaceTouch

In questa notizia si parla di: sport - divertimento - sportivo - torna

Torna la Crazy Week con musica, sport e divertimento nel cuore di Milano - Torna la Crazy Week, un evento imperdibile che trasformerà Milano in un palcoscenico di musica, sport e divertimento! Siete pronti a vivere un'intera settimana di emozioni, giochi e spettacoli? Non perdete l'occasione di unirvi a noi per la quarta edizione, organizzata dall'Associazione iSemprevivi.

Torna il grande calcio a Masainas! Dal 16 giugno al 4 luglio, Masainas si trasforma nella capitale del divertimento sportivo con il 9° Torneo Città di Masainas! Un mese di emozioni, sfide avvincenti e passione per il calcio a 5, con squadre provenienti Vai su Facebook

Sport, show e divertimento: al Centro sportivo Mazzoni torna il PiaceTouch; Sport, divertimento, inclusione: presentato il programma del 'Pisa Sport Festival'; Torna la Festa dello Sport dedicata alla memoria di Roberto Petrini.

Sport, cultura e divertimento . Torna la gara podistica ’11 ponti’ - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Dieci discipline sportive e tanto divertimento, sabato 7 giugno torna la Festa dello sport-Banca di Piacenza - Manifestazione gratuita aperta a tutti sui campi della Spes Borgotrebbia con calcio, basket, arti marziali, rugby, tiro con l'arco, atletica, pallavolo, tennis, pesca sportiva e mountain bike. Scrive sportpiacenza.it