Sport musica arte e teatro Un fine settimana da non perdere in arrivo a Porto Recanati

Preparati a vivere un weekend straordinario a Porto Recanati, dove arte, musica, teatro, sport e spiritualità si uniscono in un calendario ricco di eventi imperdibili. Dall’inaugurazione del mini festival "L’incanto della disarmonia" alle emozionanti partite di basket inclusivo, ogni momento promette di coinvolgere e stupire. Non perdere l’occasione di immergerti in un susseguirsi di esperienze uniche che renderanno questo fine settimana indimenticabile. Scopriamo insieme cosa ti aspetta!

Porto Recanati offre da oggi un calendario ricco di appuntamenti tra arte, teatro, musica, sport e spiritualità che andrà avanti per tutto il weekend. Si partirà questo pomeriggio con l’inaugurazione del mini festival " L’incanto della disarmonia ", promosso da Ubo Teatro. Alle 17 andrà in scena nel palas Medi il basket inclusivo e scenderanno in campo l’Attila Junior Basket, l’Anthropos di Civitanova e il centro L’albero magico. Domani alle 21.30, l’anfiteatro Mondo ospiterà lo spettacolo Brainstorming di Piero Massimo Macchini. Venerdì alle 21, sempre all’anfiteatro Mondo si svolgerà il terzo incontro del ciclo " Corpo adolescente ", con la nutrizionista Debora Giustozzi e la psicologa Albachiara Gagliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport, musica, arte e teatro. Un fine settimana da non perdere in arrivo a Porto Recanati

