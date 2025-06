Sport in tv oggi mercoledì 18 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 18 giugno, il palinsesto sportivo è ricco di emozioni e sfide imperdibili. Dalla Nations League di volley femminile alle gare di scherma agli Europei, passando per i Mondiali di judo e il tennis a Berlino, c’è davvero di tutto. Scoprite gli orari, i programmi e dove seguire gli eventi in streaming per vivere ogni momento a pieno. Non resta che prepararsi, perché una giornata all’insegna dello sport ci aspetta!

Oggi mercoledì 18 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Bulgaria nella Nations League di volley femminile, proseguono gli Europei di scherma con le gare a squadre di spada maschile e sciabola femminile, avanzano i Mondiali di judo con la discesa sul tatami di Alice Bellandi. Jasmine Paolini giocherà gli ottavi di finale nel torneo WTA 500 di Berlino, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro d’Italia NextGen e il Giro di Svizzera. In serata l’Italia affronterà la Serbia al debutto negli Europei di basket femminile. Da seguire anche il calcio tra Mondiale per Club ed Europei Under 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 18 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - mercoledì - giugno - orari

Sport in tv oggi (mercoledì 14 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 14 maggio, gli appassionati di sport possono godere di una ricca programmazione televisiva.

Sport in tv oggi (mercoledì 4 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Festa dello Sport Fabriano - 14 giugno 2025 - orario 14.30 - 19.30 Vai su Facebook

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 giugno 2025. Italia Under 21 in serata; Qualificazioni Mondiali e Finals di Nations League: una settimana di grande calcio su Sky; Inaugurazione estiva del chiosco al Parco dello Sport – Mercoledì 18 giugno alle 19.