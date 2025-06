Sport in tv mercoledì 18 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Mercoledì 18 giugno si preannuncia un giorno ricco di emozioni sportive in TV, con eventi imperdibili come la Nations League di volley femminile, gli ottavi di finale del WTA 500 di Berlino e il debutto della Nazionale azzurra nel basket femminile agli Europei. Non perdere nemmeno un momento: segui le nostre dirette e contenuti esclusivi su Sportface Tv e rendi questa giornata indimenticabile per gli appassionati di sport!

Mercoledì 18 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con la Nations League di volley femminile che vedrà l’Italia affrontare la Bulgaria, gli ottavi di finale nel torneo WTA 500 di Berlino con la nostra Jasmine Paolini e il basket femminile che vedrà il debutto della Nazionale azzurra negli Europei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - mercoledì - giugno - eventi

Sport in tv oggi (mercoledì 14 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 14 maggio, gli appassionati di sport possono godere di una ricca programmazione televisiva.

Summer is Magic – Sport, giochi e creatività! Continua la settimana di eventi allo Spazio Giovani di Altopascio Mercoledì 18 e giovedì 19 giugno ti aspettiamo per altri due (anzi, tre!) appuntamenti imperdibili allo Spazio Giovani di Altopascio! Mercoledì 1 Vai su Facebook

Sport in tv oggi (mercoledì 4 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Inaugurazione estiva del chiosco al Parco dello Sport – Mercoledì 18 giugno alle 19; Sport in tv oggi, 11 giugno 2025: dal tennis con Cocciaretto-Pera a Italia-Romania Under 21; Liguria 2025: agenda della settimana (mercoledì 11 giugno-martedì 17 giugno).