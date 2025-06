Sport e inclusione sociale si avvicina il trofeo in memoria di Gianluca Maestri

Lo sport diventa ponte tra diversità e comunità, unendo cuori e generazioni nel ricordo di Gianluca Maestri. Martedì 24 giugno alle 19, al campo scuola di via Porta Catena, si riaccendono le competizioni con la diciannovesima edizione del Trofeo Gianluca Maestri, un evento dedicato all'inclusione delle persone con disabilità. Un'occasione per celebrare il valore dello sport come strumento di integrazione e solidarietà. Non mancate a questa festa di passione e amicizia.

Un appuntamento destinato a consolidarsi, e basato sull'inclusione delle persone con disabilità. Martedì 24 giugno dalle 19, nel campo scuola di via Porta Catena, i ragazzi dell'associazione Terra Ferma tornano in pista con la diciannovesima edizione del Trofeo Gianluca Maestri, una gara di getto.

