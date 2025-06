Sport e inclusione sociale si avvicina il trofeo in memoria di Gianluca Maestri

Lo sport diventa un potente strumento di inclusione sociale, unendo persone di ogni abilità in un gesto di solidarietà e rispetto. Il 24 giugno, nel campo scuola di via Porta Catena, si rinnova l’appuntamento con la diciannovesima edizione del Trofeo Gianluca Maestri, un evento che celebra la memoria e promuove l’uguaglianza. Un’occasione speciale per rafforzare i valori di integrazione, entusiasmo e comunità. Non mancate a questo emozionante momento di sport e solidarietà!

Un appuntamento destinato a consolidarsi, e basato sull'inclusione delle persone con disabilità. Martedì 24 giugno dalle 19, nel campo scuola di via Porta Catena, i ragazzi dell'associazione Terra Ferma tornano in pista con la diciannovesima edizione del Trofeo Gianluca Maestri, una gara di getto.

